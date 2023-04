Die Helfer des THW in Zweibrücken Bereit sein ist alles

Info

Vor Corona war die Osterrallye des THW-Fördervereins Zweibrücken stets ein großer Spaß vor allem für die Kinder, aber auch für viele Erwachsene. Es galt immer, an verschiedenen Orten Eier aufzuspüren und Belohnungen einzuheimsen. Nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause (2020 bis 2022) sollte dieses Jahr am Karsamstag endlich wieder eine vergnügliche Eiersuche für die Zweibrücker stattfinden, von den Helfern waren schon originelle Rahmenbedingungen auserkoren worden. „Aber leider müssen wir es schweren Herzens nun doch abblasen“, bedauert Christian Segelke vom THW. Der Förderverein finanziere sich über Spenden, etwa von Eltern oder hiesigen Betrieben. „Und unsere Finanzen sind dieses Jahr leider einfach nicht so gut, dass diese Veranstaltung möglich wäre“, so Segelke. Er und seine Mitstreiter hoffen nun, dass 2024 wieder eine Osterrallye durchgeführt werden kann. (eck)