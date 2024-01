Schutz von Gebäuden THW Zweibrücken zieht nach Hochwasser-Einsatz Bilanz

Bereits in den Morgenstunden wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte alarmiert. Nach einer kurzen Lagebesprechung rückten die Kräfte in Gruppenstärke an die Einsatzstellen im Stadtgebiet aus. Entlang einer unmittelbar am Schwarzbach liegenden Gewerbeimmobilie wurde eine mobile Hochwasserschutzwand vorgehalten und der Aufbau vorbereitet. Durch die dynamische Lage, einhergehend mit immer wieder steigenden Pegel, hielten sich die Helfer vor Ort in Bereitschaft. „Somit konnte ein schneller und zielgerichteter Aufbau der Hochwasserschutzwand zu jeder Zeit sichergestellt werden“, schreibt das THW weiter.