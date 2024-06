Serie Ortsvorsteher-Kandidaten Viele Hobbys und eine schöne Vision für Wattweiler

Geselligkeit wird bei den Körners ebenfalls groß geschrieben. „Wir haben in unserem Garten schon einige rauschende Feste gefeiert“, verrät er. Mit seiner Frau teile er nicht nur die Arbeit im Garten, sondern auch die Begeisterung für Wander- und Radtouren. „Wir sind entweder alleine oder auch mit Freunden unterwegs, meist in der näheren Umgebung aber auch im Pfälzerwald.“ Seinen Sohn begleite er an den Wochenenden oft auf den Fußballplatz. „Für mich eine sehr schöne Pflichtveranstaltung, die ich gerne wahrnehme. Niklas spielt seit 20 Jahren beim TuS Wattweiler“, erzählt der 59-Jährige und erinnert sich an frühere Jahre, als es in Wattweiler noch ein großes Vereinsleben gab: „Das wird leider immer weniger, aber wir versuchen gegenzusteuern. Ich möchte nämlich nicht, dass das Dorfleben einschläft und Wattweiler sich zu einem reinen Wohnort entwickelt.“