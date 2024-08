Thomas Brenner, Künstler und Photograph, stellt im QHof Mörsbach aus Im Kontext der Themen Leben und Sterben

Alle Aktionen und Projektteile finden bewusst im öffentlichen Raum statt, gezielt auch an Plätzen, an denen man keine Berührung mit dieser Thematik erwartet. So nun auch in Mörsbach. In der zweiten Sommerhälfte lädt die Formart Galerie QHof zu zwei „nicht ganz konventionellen“ Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung „Letzte Inszenierung“ ein. Zum Ausstellungsstart und am Ende sollen die Gäste, die dazu bereit sind, „mitgenommen“ werden.