Theaterstück zum Schutz vor falschen Enkeln „Hallo Oma, ich brauch‘ Geld!“

Das Telefon klingelt bei der Seniorin. Sie nimmt ab und hört eine aufgeregte Stimme: „Ja hallo, ich bin‘s, deine Enkelin. Ich hatte einen Unfall, bin verletzt, aber es geht mir gut. Ich war auch nicht schuld. Aber die andere Frau muss operiert werden. Wir wollen das ohne viel Tamtam regeln. Und das kostet Geld...!“ Natürlich ist die ältere Dame am Telefon geschockt. Und vielleicht fällt ihr in dem Moment gar nicht auf, dass sich am anderen Ende der Leitung nicht ihre geliebte Enkelin befindet, sondern ein ausgebuffter Krimineller. „Man kann sich nicht vorstellen, mit welchen Tricks diese Betrüger agieren“, sagt Claudia Hoffmann, die als Gemeindeschwester plus in Zweibrücken arbeitet, „da wird am Telefon geweint, geschrien oder die Leute werden massiv unter Druck gesetzt.“ Immer wieder hört sie von solchen Geschichten. „Die Menschen denken immer, das kann mir nicht passieren. Und dann bekommen sie einen Schockanruf und sie fallen darauf rein. Wie aktuell eine junge Frau, deren angebliche Tochter für ein neues Handy 2000 Euro benötigt. Die Frau hat das Geld den Betrügern überwiesen.“