Theaterstück „Rausgemobbt 2.0“ im Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium „Wir müssen zusammenhalten“

Verantwortlich für die Einladung der Theatercompagnie war Katrin Fischer. Die Lehrerin ist zuständig für das Thema Prävention am Hofenfels-Gymnasium. So bietet die Schule unter anderem ein Modul zum Thema Cannabis in den zehnten Klassen an und den Klarsicht-Parcours, der sich mit dem Missbrauch von Alkohol und Nikotin beschäftigt. Auch ein Verkehrssicherheitstag und Maßnahmen zur Selbstbehauptung kommen hinzu.