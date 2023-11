Alois Gescheidle und Alexandre Dumas Kabarett und Graf von Monte Christo eröffnen Zweibrücker Kultursaison

Mit seinem lustigen aber auch hintergründigen Programm „Wo gange mr na?“ geht der schwäbische Kabarettist der kniffligen Frage auf den Grund, die sich in vielen Familien stellt: Wer will wo und wann hin in Urlaub? Von den sonstigen Problemen, die sich in der Vorbereitung „zu dem schönsten Tage des Jahres“ ergeben, ganz abgesehen. Es gibt da einiges zu regeln. Wer kümmert sich um Oma? Wer gießt die Blumen und wer nimmt den Hund? All diese Fragen beantwortet der beliebte Kabarettist in seinem Programm mit viel Spontanität und Situationskomik und klärt sie im Dialog mit dem Publikum.