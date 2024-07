Theater-AG des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums spielt „Die Physiker“ Schwierige Aufgabe hervorragend umgesetzt

Was sich inhaltlich mehr nach einem erzählten Witz anhört – „Treffen sich drei Physiker in der Irrenanstalt“ – ist in Wirklichkeit eine Mischung aus Kriminalkomödie und gesellschaftskritischem Schauspiel, das 1961 von dem Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Friedrich Dürrenmatt (1921- 1990) unter dem Titel „Die Physiker“ verfasst und ein Jahr später in Zürich uraufgeführt wurde. Das Werk war nach „Der Richter und sein Henker“ und dem Welterfolg „Der Besuch der alten Dame“ das dritte Stück des Schriftstellers, in dem gesellschaftspolitische Themen in grotesker Form dargestellt werden. Dürrenmatt verfasste es vor dem geschichtlichen Hintergrund des Kalten Krieges mit der zentralen Frage: „Welche Folgen kann es haben, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse in die falschen Hände geraten?“