„The World of Musicals“ in Zweibrücken : Musikprogramm auf der Überholspur

Neben dem Gesang spielten auch die gelungenen Tanzeinlagen eine große Rolle bei „The World of Musicals“. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Die Show „The World of Musicals“ bot ein riesiges Angebot von Liedern aus den unterschiedlichsten Produktionen – vor etwa 200 Zuschauern.

Von Sebastian Dingler

Ein bunter Reigen an bekannten Musical-Songs (und solchen, die man in dieses Genre eingemeindet hat), tolle Sängerinnen und Sänger, gleichfalls Tänzerinnen und Tänzer: Das hätte einer jener Abende werden können, an denen die Festhalle tobt. Aber leider lockte die Best of-Show „The World of Musicals“ nur knapp 200 Zuschauer in die Festhalle.

Die, die gekommen waren, sorgten dann aber doch für viel Stimmung und zeigten sich hinterher durch die Bank begeistert. Gleich zu Beginn betonte Sänger Robin Ziehbrunner, dass in der Show live gesungen wird – die musikalische Begleitung kam allerdings von der Festplatte. Die Musical-Hits wurden fast ohne Atempause nacheinander abgefeuert: Mit „Sei hier Gast“ aus „Die Schöne und das Biest“ startete die Show, ehe der Titelsong aus dem gleichen Musical folgte. Dann ging es mit Songs aus „Der König der Löwen“, „Die Eiskönigin“ und „Les Misérables“ weiter – alles mit tollen Tanzeinlagen garniert und durch die fünf Videoleinwände mit den passenden Hintergründen versehen.

So ein bisschen mehr Kontext hätte man sich bisweilen gewünscht. Die Musikstücke wirkten mitsamt ihrer Emotion herausgerissen aus dem Bett der Handlung des jeweiligen Musicals. Ein paar informierende Ansagen hätten da weitergeholfen – aber die Regie hatte wohl darauf gesetzt, Schlag auf Schlag so viele wie mögliche Hits ins Zeitfenster zu stopfen.

Man war dann schon froh, wenn Ziehbrunner mal etwas Persönliches von sich offenbarte, nämlich dass er als Kind immer eine Videokassette mit „Les Misérables“ geschaut habe, was der Grund dafür sei, dass er hier auf der Bühne stehe. Oder dass Sänger Niklas Henrichs gestand, er sei bei „Starlight Express“ mit Rollschuhen von der Bühne gefallen.

In Zweibrücken brauchte er dieses Schuhwerk zum Glück nicht anziehen – es ging ja gleich weiter zu „Cats“ und „Jesus Christ Superstar“. Letzteren stellte Sänger Rian Wunderlin mit seinen langen Haaren und Bart sehr überzeugend dar – das brachte das Publikum zum ersten Mal aus dem Häuschen. Sängerin Farah Liss wiederum begeisterte mit ihren extrem hohen Tönen im Duett mit Wunderlin aus „Das Phantom der Oper“.

Größeren Raum nahmen die Lieder aus „Ich war noch niemals in New York“ ein – kein Wunder, handelte es sich dabei ja nicht um Musical-Songs, sondern um eine Sammlung der größten Udo Jürgens-Schlager. Toll, wie Sängerin Annika Henz als Rap die Kuchensorten aufzählte in „Aber bitte mit Sahne“.

Genauso funktionierte das Prinzip bei den Hits von Abba - allein die Erwähnung des Namens sorgte schon für Jubel unter den Zuschauern. „Dancing Queen“, „The Winner Takes It All“ oder „Money, Money, Money“ wurden ja nicht für ein Musical komponiert. Aber da um die Abba-Songs einmal eine Handlung gestrickt und als „Mamma Mia!“ auf die Musical-Bühne gestellt wurde, dürfen diese Songs auch in einem Best of Musical-Programm auftauchen. Man musste sich nur an den deutschen Text gewöhnen: „Wer kann sich dir entzieh’n? – Du bist die Dancing Queen“ hieß es da beispielsweise.

Die tollen Tänzerinnen und Tänzer, ebenso drei Frauen und drei Männer, bekamen viel Applaus bei ihren Einlagen zu den Songs aus Grease. Die Choreografien des Briten Adam Morley, der selbst mittanzte, überzeugten mit Liebe zum Detail: Beim Cher-Hit „If I Could Turn Back Time“ etwa imitierte die britische Truppe die Zeiger einer Uhr. Kaum zu glauben, dass die Show innerhalb von nur zehn Tagen einstudiert wurde, wie Sängerin Rebecca Demmer hinterher erzählte.

Mit einem Medley von Tina Turner-Songs, wobei Annika Henz dem Original am nächsten kam, endete die Show. Die Zuschauer erhoben sich von den Plätzen und bekamen als Zugabe eine geballte Ladung Wolfgang Petry-Schlager serviert. Wahnsinn!