Bandjubiläum : The New Swingers werden 50

Die beliebte Partyband The New Swingers feiert dieses Jahr ihr 50. Jubiläum. Von links nach rechts: Erik Meyer, Harald Grunder, Andreas Walter und Günther Ehlert. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Das Jubiläumskonzert soll im August im Zweibrücker Rosengarten stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Dingler

Vor 50 Jahren schrieben wir das Jahr 1971. Die Texas-Rocker ZZ Top veröffentlichten ihr erstes Album, ebenso Earth, Wind & Fire oder der Ire Rory Gallagher. Meilensteine der Rockmusik erschienen wie am Fließband: Deep Purples „Fireball“, „Aqualung“ von Jethro Tull, „L.A. Woman“ von den Doors und „Sticky Fingers“ von den Stones (das Album mit dem Reißverschluss). Und in Zweibrücken? Da gründeten sich The New Swingers. Gitarrist und Sänger Harald Grunder ist von damals bis heute der Bandleader der Unterhaltungsband.

Gerade mal 16 Jahre alt war er, als er zusammen mit den Ernstweilern Günter Ehlert (Schlagzeug) und Karl-Heinz Weber (Akkordeon) die Band formierte. Ehlert ist nach einer längeren Abwesenheit heute sogar wieder dabei. „Der Saddam Hussein war schuld!“, begründet Grunder Ehlerts jahrelange Abwesenheit. Wegen des Zweiten Golfkriegs 1991 waren viele Auftritte auf großen Faschingsveranstaltungen ausgefallen. Nur in kleineren Tanzcafés konnte The New Swingers spielen, da wurde der Schlagzeuger halt durch eine Maschine ersetzt.

Auch wenn das Konzept mit dem Drumcomputer bestehen blieb, ist Ehlert seit neun Jahren wieder dabei – er ergänzt die Rhythmen dann mit Congas und Bongos. Zum Jubiläum haben Grunder und Ehlert zusammen mit den aktuellen New Swingers-Mitgliedern Andreas Walter (Bass) und Erik Meyer (Keyboard) zwei neue, selbstgeschriebene Songs aufgenommen. Es gibt sie jetzt auf CD und auf allen Streaming-Portalen.

„Rosegarden“ ist ein Country-Stück, das die Vorzüge von Zweibrücken lobt: „We don’t go to Alabama / We don’t go to Tennessee / We stay here in Twobridge City / Because here is all we need“. Der zweite Song, „TNS Play Music for You“, wiederum ist eine Art Eigendarstellung der Band. Und tatsächlich hat die Band in 50 Jahren fast überall schon Musik für ihr Publikum gespielt. Denn normalerweise spielt die Band keine eigenen Sachen, sondern rauf und runter Songs, die jeder kennt. „Gestern gehört, heute gespielt“ sei das Motto, so Harald Grunder. Man müsse bei Feiern ja auch Musik für verschiedene Altersklassen spielen, also Songs für die 30- wie für die 70-jährigen.

Über 1000 Stücke umfasst das Repertoire der New Swingers. „Im Prinzip spielt man von denen meistens immer die gleichen 40, 50 Stücke“, sagt Andreas Walter. „Aber es gibt nichts Schöneres, wie wenn Leute kommen und sich etwas anderes wünschen – und man kann es spielen.“

Worauf die Band viel Wert legt, ist der gute Sound. „Bei uns sind Bässe, Mitten und Höhen sehr ausgewogen“, sagt Grunder. Einmal habe die Band gerade Rock gespielt. Da sei einer aus dem Publikum zu ihm gekommen und habe gesagt: „Normal hör ich ja so eine Musik nicht, aber bei euch geht das.“

In 50 Jahren Bandgeschichte sind natürlich so einige Anekdoten zusammengekommen. Eine der ersten ist jene von der fehlenden Gitarre. Grunder hatte in jungen Jahren lange noch ein anderes Hobby, das ihn genauso in Anspruch nahm: den Fußball. Da kam es schon mal vor, dass er noch ein Spiel hatte und seine Bandkollegen bat, ohne ihn alle Instrumente einzupacken. Dumm nur, dass erst vor Ort in Landau festgestellt wurde, dass Grunders Gitarre gar nicht dabei war. „Günther Ehlert und ich sind nach Zweibrücken zurückgerast. Zehn Minuten später als ausgemacht konnten wir loslegen – so was vergisst man sein ganzes Leben nicht.“

Eine weitere stressige Auftrittsgeschichte passierte erst viel später in der Bandhistorie, nämlich 2009: Da wollte man für die Hochzeit von Freunden in Irland spielen. Da der ursprünglich geplante Flug wegen Nebels ausfiel, flog die Band um sechs Uhr morgens mit dem nächsten Flieger. Gespielt wurde einen Tag später bis ein Uhr nachts. Dann musste schnell abgebaut werden, weil es um vier Uhr bereits wieder zum Flughafen ging. „Das war der härteste Marathon, den ich je erlebt habe“, meint Grunder dazu.

Da soll es jetzt bei dem Jubiläumskonzert ruhiger zugehen – am 22. August spielen The New Swingers im von ihnen besungenen Rosengarten. Weitere Konzerte sind in den nächsten Monaten auch geplant, wobei man abwarten muss, inwieweit die Infektionslage sie zulassen werden. So spielen Grunder und seine Mannen am 26. Juni auf dem Dietrichinger Dorffest und am 20. September in der Gaststätte Zum Hannes in Winterbach-Niederhausen.