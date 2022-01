Kasernenstraße Zweibrücken : Unbekannte randalieren in Testcontainer

Schock für die DRK-Helfer am Sonntagvormittag.

In der Nacht waren Unbekannte in den Abstrich-Container in der Kasernenstraße eingebrochen und hatten dort randaliert. Die Täter rissen laut DRK-Kreisgeschäftsführer Hans Prager den kompletten Rollladen ab, warfen einen großen Stein in das Fenster und drangen dann in den Container ein. Dort verwüsteten sie Teile des Abstrichbereiches, entwenden die Kasse und zerstörten die Heizung. „Zum Glück war kein großer Betrag vorhanden“, so Prager weiter. Die Abstriche wurden am Sonntag ersatzweise in der Abstrichstation am Etzelweg durchgeführt und können aber heute aber wieder wie gewohnt in der Kasernenstrasse durchgeführt werden.