Auch WhatsApp-Fälle in Zweibrücken und Contwig : Vier Schockanrufe: Niemand fiel auf Telefonbetrüger herein

Die Telefonbetrüger bissen sich an den Menschen in Zweibrücken und Contwig, die sie zu ihren Opfern machen wollten, die Zähne aus. Foto: picture alliance / dpa/Jan-Philipp Strobel

Zweibrücken/Contwig Vier Fälle versuchter Telefon- und WhatsApp-Betrugsdelikte ereigneten sich am Donnerstagnachmittag in Zweibrücken, berichtet die Polizei. Eine 55-jährige Frau aus Zweibrücken erhielt eine Whats-App-Nachricht von einer unbekannten Handynummer, in der angeblich ihre Tochter um Überweisung eines größeren Geldbetrags bat, da ihr Handy kaputtgegangen sein.