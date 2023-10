Zehntausende Euro verlangt Zwei Schock-Anrufe falscher Amtspersonen in Zweibrücken

Ebenfalls am vergangenen Mittwoch übergab ein älterer Mann in Waldfischbach (Kreis Südwestpfalz) 13 000 Euro in bar an eine ihm nicht bekannte Abholerin. Zuvor war dem Mann telefonisch vorgegaukelt worden, dass er mit seinem Sohn telefoniere, der das Geld angeblich als Kaution nach einem tödlichen Verkehrsunfall brauche. Die Abholerin wurde vor dem Haus noch von zwei Nachbarn angetroffen, konnte jedoch nicht daran gehindert werden, in ein 200 Meter entferntes „Taxi“ einzusteigen. Laut Polizei wohl kein echtes: Einem Zeugen war es bereits im Ort aufgefallen, weil es weder eine entsprechende Kennzeichnung noch einen Taxi-Namen oder Taxi-Rufnummer aufwies. Beschreibung der Abholerin: 28-30 Jahre, ca.1,70 Meter, gebräunte Hautfarbe, kräftige Statur, schwarze Haare, blaue Steppjacke mit zwei weißen Streifen über der Brust, blaue Jeans, braune Umhängetasche mit weißem Streifen.