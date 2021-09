Zweibrücken : Jugend-Tenniscamp beim TC Weiß-Blau

Zweibrücken Nachwuchs des Zweibrücker Tennisclubs war eine Woche mit Spaß gefordert.

(red) Nach langer Zwangspause im vergangenen Jahr konnte der TC Weiß-Blau Zweibrücken in der letzten Ferienwoche endlich wieder sein traditionelles Jugend-Tenniscamp ausrichten. 27 tennisbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren trafen sich am Montagmorgen auf der Tennisanlage und waren gespannt, was sie wohl erwarten würde. Sarah Blum, die Vereinstrainerin, hatte wieder ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm ausgearbeitet, bei dem neben unterschiedlichen Tenniseinheiten auch auf Athletik, Konditions- und Krafttraining Wert gelegt wurde. So waren die Kinder vormittags von 10 und 12 Uhr und dann von 13 bis 15 Uhr gefordert. In der Mittagspause gab es zur Stärkung ein leckeres Mittagessen im Vereinsheim. Ein weiteres Highlight war am Donnerstag die gemeinsame Übernachtung in der Tennishalle, die den notwendigen coronakonformen Sicherheitsabstand gewährleistete. Die zweite Halle wurde dann noch zum Abend- und Mitternachtstennis genutzt.