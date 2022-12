Tausende Saatkrähen über der Stadt : Zweibrücken — wie bei Hitchcock

Nanu: Werden „Die Vögel“ in Zweibrücken neu verfilmt?

Im Jahr 1963 drehte Alfred Hitchcock seinen berühmten Film „Die Vögel“. Darin gerät eine Vogel-Population außer Rand und Band und lehrt die Menschen das Fürchten. Knapp 50 Jahre später denkt so manch ein Passant in Zweibrücken durchaus an den Horror-Streifen des britischen Regisseurs. Keine Sorge: Die Saatkrähen-Population in der Rosenstadt attackiert die Menschen nicht wie in „Die Vögel“ – abgesehen von gelegentlich herunterfallendem Kot. Aber unwirklich wirkt es schon, wenn sich derzeit mit dem Einsetzen der Dämmerung tausende Saatkrähen über der Schließ und Allee treffen, laut kreischend ihre Runden ziehen und den winterlichen Himmel verdunkeln.