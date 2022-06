Kurz vor traditionellem Ausbildungsbeginn : Tausende Ausbildungsplätze sind in Rheinland-Pfalz noch unbesetzt

Tausende Ausbildungsplätze sind in Rheinland-Pfalz noch unbesetzt

Mainz/Zweibrücken Die Chancen auf eine Lehrstelle schienen selten so gut wie heute. Trotzdem finden viele Unternehmen nur mit Mühe Nachwuchs.

Wenige Wochen vor dem traditionellen Ausbildungsstart sind im Land noch viele Lehrstellen offen. „Derzeit sind im Bundesland noch 13 800 Stellen zu besetzen“, teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit unlängst mit. Das sind rund 2000 Stellen mehr als im Vorjahr. Besonders viele Ausbildungsjobs gibt es demnach als Verkäuferin oder Verkäufer beziehungsweise als Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel. Erst vergangene Woche hatte der größte Arbeitgeber in Zweibrücken, der Kranbauer Tadano, im Merkur beklagt, dass noch jeder zweite Ausbildungsplatz unbesetzt sei. Ähnlich sieht es im benachbarten Saarland aus.

Als einer der Gründe gelten immer noch die Pandemie-Folgen. Gerade in Corona-Zeiten fanden Berufsorientierungsmessen in Präsenz nicht statt, betont die Regionaldirektion. Ebenso boten Betriebe wenige Praktika an. Dies sei bei der Besetzung der Stellen nachteilig. „Praktika bieten sowohl für die Jugendlichen, als auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Vorteile“, meint Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. Junge Menschen hätten dadurch einen direkten Zugang zur Berufspraxis, sammelten erste Erfahrungen und könnten feststellen, ob der Beruf ihren Vorstellungen und Neigungen entspricht.