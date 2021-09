Gewobau Zweibrücken freut sich über erfolgreiche Abwehr durch Stromstäße : Keine Tauben mehr am Impfzentrum 

Zweibrücken Die Gewobau Zweibrücken freut sich über erfolgreiche Abwehr durch Stromstöße.

Nur wenige Impfzentren sind in so schicken Gebäuden untergebracht wie das in Zweibrücken – es war nämlich im vor einigen Jahren für das damalige City-Outlet grundlegend modernisiert worden. Nur Eines sorgte öfters für Kopfschütteln: Dass man sich am Eingang vor herabfallendem Taubenkot und Federn in acht nehmen musste und das schmucke Glasvordach fast ständig entsprechend verdreckt war. Der Gebäude-Eigentümer Gewobau reagierte deshalb – und installierte im August ein elektrisches Taubenabwehr-System.