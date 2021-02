Polizei setzt in Ixheim Taser ein : Gewalttätigen Ruhestörer mit Elektroschocker gestoppt

Zweibrücken In ihrer Nachtruhe gestörte Anrufer haben Dienstagfrüh die Polizei gerufen, weil zwei Männer kurz nach ein Uhr laut schreiend durch die Thierystraße zogen und auf parkende Auto einschlugen.

Die beiden Personen konnten von einer Funkstreifenbesatzung in der Römerstraße, ebenfalls in Ixheim, angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein 32-jähriger amtsbekannter Mann entpuppte sich dabei als Wortführer und forderte seinen zunächst unbekannten jüngeren Begleiter auf, ihm seinen Ausweis auszuhändigen. Dies tat der Jüngere dann auch. Der 32-Jährige weigerte sich, den Ausweis seines Freundes der Polizei auszuhändigen und redete sich zusehends in Rage. Als er sowohl verbal als auch körperlich immer aggressiver wurde und die Beamten zum Kampf aufforderte, drohten diese ihm die Anwendung unmittelbaren Zwangs und den Einsatz des Tasers an, berichtet die Zweibrücker Polizei weiter.