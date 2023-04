Zweibrücker Polizei rät zu Vorsicht Zwei Taschendiebstähle in der Fußgängerzone

Die Polizei rät, beim Geldabheben besondere Vorsicht walten zu lassen und stets die Umgebung nach Personen zu überprüfen, die den Abhebevorgang beobachten: „Achten Sie beim Abheben von Bargeld an Geldautomaten auch darauf, dass Ihnen beim Eintippen der Geheimzahl niemand über die Schulter schaut. Häufig schlagen Taschendiebe kurz nach dem Abhebevorgang zu und stehlen vorwiegend älteren Menschen aus der Kleidung oder aus mitgeführten Taschen die Geldbörse. Verstauen Sie deshalb Ihre Geldbörse immer in einer Innentasche Ihrer Kleidung oder in einer verschließbaren Außentasche. Führen Sie Handtaschen und Einkaufstaschen mit Wertgegenständen immer verschlossen mit und seien Sie stets wachsam und misstrauisch, wenn sich Ihnen eine fremde Person nähert oder versucht, Sie in ein Gespräch zu verwickeln.“