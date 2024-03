Schaden hoch dreistellig Nach neuem Fall im Fashion Outlet: Polizei warnt vor Taschendieben

Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstag (26. März) zwischen 15.48 und 16 Uhr in einem Geschäft im Zweibrücken Fashion Outlet einer 65-jährigen Frau aus der am Körper getragenen Handtasche unbemerkt die Geldbörse entwendet. Darin waren laut Polizei ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag und verschiedene persönlichen Dokumenten – der Schaden belaufe sich auf etwa 700 Euro.