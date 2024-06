Betriebsversammlung im dritten Anlauf beendet Tarifverhandlungen beginnen bei Tadano am 4. Juli

Denn das Unternehmen sei dann kleiner und könne nicht mehr so flexibel reagieren wie zuvor, weil ein Werk fehle. Komme ein Kunde mit einem hohen Stückzahl-Wunsch, könne Tadano nicht mehr so schnell liefern. „In der Dinglerstraße kriegen wir ja in der Woche nicht mehr als einen vom Band“, sagt Glass. In Wallerscheid hingegen könnten pro Woche sieben bis zehn Kräne hergestellt werden. Das liege daran, dass die Fabrik anders ausgelegt sei. Sie sei gebaut worden, weil das Werk in der Dinglerstraße in den 80er- und 90er-Jahren nicht in der Lage gewesen sei, Großkunden zu bedienen.