Am ersten Advents-Samstag : Tanzshow von Elmiras Orient in der Festhalle

Tanzshow von Elmiras Orient in der Festhalle

Am ersten Advents-Samstag

Zweibrücken (cvw) Seit mehr als zehn Jahren füllt Elmiras Orient-Show alljährlich die Festhalle bis auf den letzten Platz. Begierig warten die Fans auf den neuen Termin und die Stars trainieren ein ganzes Jahr mit Herzblut und Disziplin dafür, ihr Publikum zu faszinieren, zu berühren, mitzureißen und zu begeistern.

Trotz zahlreicher Auftritte im Jahr ist die große Bühnen-Show der Höhepunkt im Jahr. Diesmal findet die Gala „Zwischen Orient und Okzident“ statt am ersten Advent-Samstag um 18.30 Uhr in der Festhalle.

Noch wird bei den Proben an den letzten Feinheiten gefeilt, doch viele Auftritte wurden bereits bei der Deutschen Meisterschaft im September mit hohen Treppchenplätzen belohnt. Da die Kinder und Teens, die oft bereits von klein auf bei Elena Loch trainieren, zunehmend reifen und älter werden, haben sie sich zu Duos zusammen gefunden und präsentieren ihre Tanzkunst in zum Teil prämierten Doubletten.

Rund 120 Tänzerinnen vom Kindergartenalter bis Mitte 70 präsentieren ihre Tanzkunst in ganz unterschiedlichen Tänzen in farbenfrohen Gruppen oder in beeindruckenden Solo-Auftritten. Elmira verspricht: „Es wird eine völlig neue Show.“