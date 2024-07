Tanja Weber arbeitet beim Landfrauen-Kreisverband Südwestpfalz Neue Strukturen beim Kreisverband

Was war geschehen? Nachdem die langjährige Kreisgeschäftsführerin Waltraut Schreblowski Ende 2021 in den Ruhestand gewechselt war, kam die große Veränderung. Der Landfrauen-Verband Pfalz hoffte, durch die Zusammenführung der Geschäftsstellen aus der Vorderpfalz, der Südpfalz sowie der Südwestpfalz eine bessere Effizienz zu erreichen. Heike Bißbort kürzt ab: „Das hat nicht geklappt.“ Sie betont, dass die Ursache nicht bei den einzelnen Frauen, sondern der Aufgabenstellung als solcher gelegen habe – bedingt durch die unterschiedlichen Organisations- und Arbeitsweisen der drei Kreisverbände. Sie freut sich: „Und jetzt arbeiten wir wieder rein für uns.“ Entsprechend wurde die Ausschreibung von „Kreisgeschäftsführerin“ in „Kaufmännische Fachkraft“ geändert und die Arbeitszeit auf zehn Stunden pro Woche gesenkt.