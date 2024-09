Tag des offenen Denkmals im Erlebnis-Druckmuseum Zweibrücken Die Faszination der schwarzen Kunst

Gerade hat sie einen Ferienworkshop für Kinder an der Hochschule angeboten und einer der kleinen Teilnehmer war auch zum Tag des offenen Denkmals wiedergekommen. Mit ihrer Abitur-Klasse steigt die Kunsterzieherin gerade in den Holzschnitt ein. Die Werke sollen später in einer kleinen Ausstellung präsentiert werden. Gerne würde Iris Seyler, die am Hofenfels-Gymnasium mit ihrer Kunst-AG intensiv mit Drucktechniken arbeitet, ihr Wissen um die schwarze Kunst auch anderen Menschen weitergeben. „Ich würde gerne Kurse anbieten – doch dazu benötigt man Räumlichkeiten. Im Behördenzentrum in der Maxstraße geht das schlecht, besser wären eigene Räume für ein Erlebnis-Druckmuseum.“ Kinder, Jugendliche und Erwachsene könnten dort verschiedene Drucktechniken erlernen, so Seyler. Sie würde gerne andere Druckkünstler nach Zweibrücken einladen oder Studenten, um ihr Wissen in Workshops mit der Zweibrücker Bevölkerung zu teilen. Als Beispiel schwebt ihr die Winkeldruckerey in Speyer vor, die sich dem künstlerischen Handpressendruck und der experimentellen Typographie widmet. In Workshops lernen dort Interessierte die Feinheiten der Druckkunst. So etwas auch in Zweibrücken zu etablieren, ist der Traum von Iris Seyler und sie hofft auf die Unterstützung der Stadt für das ambitionierte Vorhaben.