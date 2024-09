Junge Künstler werden das Publikum in die Kunst des Buchdrucks einführen Tag des offenen Denkmals im Erlebnis Druckmuseum Zweibrücken

Über die letzten Jahre hat sich eine Gruppe junger Druckerinnen und Drucker formiert, die diese alte Handwerkskunst aufgegriffen hat und in ihren Arbeiten immer wieder neu interpretiert. Die jungen Künstler werden an diesem Tag auf der Abziehpresse drucken und das Publikum in die Kunst des Buchdrucks einführen, experimentell mit den unterschiedlichen Schrifttypen des Inventars arbeiten und verschiedene druckgrafische Prozesse wie Hochdruck und Frottage vorstellen. Folgende Künstler laden zu einem öffentlichen Druckworkshop im Druckmuseum ein: Lucas Zoglio-Mendes, Lou Rottländer, Lina Manuel und Iris Seyler. Auf dem Foto links zeigte Kurte Werle – Herz und Seele des Druckmuseums und einst Inhaber von Merkur-Druck – Anfang des Jahres beim Tag der Druckkunst eine von ihm gestaltete Collage. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 8. September, von 11 bis 14 Uhr, im Museum in der Maxstraße 1 statt. red/Fotos: Susanne Lilischkis/Iris Seyler