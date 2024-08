Tag des Freibads Spaß, Spiel und das Seepferdchen

„Es können natürlich nicht nur Kinder das Abzeichen erwerben, auch Erwachsene“, informiert Karin Ipser. „Ich kam auf die Idee mit dem Seepferdchen für alle, als kürzlich eine Gruppe älterer Damen aus Homburg im Freibad dieses Schwimmabzeichen ablegen wollte.“ Der Freundeskreis hat bereits Anfang Juni intensiv für die Aktion geworben. Die Idee dahinter war, dass Kinder in den Sommerferien Schwimmen lernen könnten und am Ende der Ferien das Abzeichen bekommen. Zusätzlich zu der Werbung auf den sozialen Medien war Karin Ipser auch in Kindergärten und Grundschulen unterwegs, um die Aktion vorzustellen. Im Vorfeld musste natürlich so einiges organisiert werden. Der Freundeskreis suchte sich zahlreiche Ehrenamtler, die nicht nur bei der Registrierung am Pavillon mithelfen, sondern auch in der Lage sind, das Seepferdchen abzunehmen. Das darf nämlich nicht jeder, sondern nur Sportlehrer, Fachangestellte für Bäderbetriebe oder Inhaber des Lehrscheins, zum Beispiel von der Wasserwacht oder der DLRG.