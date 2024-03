Tag der offenen Tür im Erlebnis Druckmuseum Zweibrücken Zweibrücken feiert die schwarze Kunst

Der Tag der Druckkunst ist inzwischen schon eine schöne Tradition geworden. Am vergangenen Samstag trafen sich die Jünger der schwarzen Kunst im Erlebnis Druckmuseum Zweibrücken. Gemeinsam mit Fachleuten konnten Künstler und interessierte Besucher eigene Texte drucken. Johanna Baier, Abiturientin und Mitglied der Kunst-AG am Hofenfels-Gymnasium, arbeitete an einem Blatt, auf dem „Licht im Dunkel“ geschrieben stand. Das „u“ war dabei auf besondere Weise silbern eingefärbt. Ihr Kunstwerk wird sie später grafisch noch weiter bearbeiten.