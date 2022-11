Wohin 2023 in die fünfte Klasse wechseln? : Vier Zweibrücker Schulen stellen sich Viertklässlern vor

Zweibrücken Die weiterführenden Schulen in Zweibrücken haben in einer gemeinsamen E-Mail an die Presse zu den diesjährigen Infotagen für die jetzigen Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Grundschulen sowie deren Eltern eingeladen.

Die Mannlich-Realschule plus hat ihren Tag der offenen Tür diesen Samstag, 5. November, von 9 bis 12 Uhr. Dabei wird insbesondere die „Gemeinsame Orientierungsstufe“ mit dem Hofenfels-Gymnasium erläutert, und die pädagogische Begleitung beim Übergang von der Grundschule.

Der Informationstag am Helmholtz-Gymnasium ist am Samstag, 12. November, von 8.30 bis 13 Uhr. Dabei werden unter anderem der bilinguale Englisch-Zweig, der mathematisch-naturwissenschaftliche und der medienpädagogische Schwerpunkt vorgestellt.

Der Infotag am Hofenfels-Gymnasium folgt am Samstag, 19. November, 9 bis 13 Uhr. Unter anderem vorgestellt werden Angebote, wie man neben dem eigentlichen Fachunterricht seine Talente und Neigungen finden und ausbauen kann.