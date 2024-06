Kleider- und Pflanzentauschbörse stoßen auf großes Interesse Nachhaltigkeit hat viele Facetten

Zweibrücken · Am vergangenen Freitag fand in den Räumen und hinter der Stadtbücherei in der Herzogstraße 11 der dritte Tag der Nachhaltigkeit statt – ein Kooperationsprojekt von „ZW-vernetzt“ und der Stadtbücherei Zweibrücken.

11.06.2024 , 17:47 Uhr

Beim Reparaturcafé wurden Fahrräder durchgecheckt. Foto: Susanne Lilischkis

Von Susanne Lilischkis