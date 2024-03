Sorge um Existenz von Tadano in Zweibrücken Betriebsrat vor seinem „wichtigsten Kampf“

Kann es sein, dass Tadano beide Werke in Zweibrücken schließen wird und in Deutschland nur noch auf den dritten dortigen Standort in Lauf (in Franken, nahe Nürnberg) setzt? „Das kann passieren“, sagt Glass. Wenn auch nicht von gleich auf jetzt. So habe Lauf derzeit nicht die Möglichkeit, auf seinem Testgelände sogenannte CC-Kräne (Geräte mit enormer Hebeleistung) fahren zu lassen. Das gehe in Deutschland nur in Zweibrücken.