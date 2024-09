Aber wechselseitige Blockade-Vorwürfe Tadano entschärft Kahlschlag-Pläne etwas

Dieses Gesprächsformat ist ein anderes als das der Tarifverhandlung (die zuvor in zwölf Runden ergebnislos geblieben waren, weshalb derzeit unbefristet gestreikt wird). So gibt es bei der Einigungsstelle einen unparteiischen Vorsitzenden. Außerdem spricht hier die Arbeitgeberseite mit dem Betriebsrat, nicht wie in der Tarifverhandlung mit der Gewerkschaft – was aber im Falle Tadano mehr oder weniger aufs Gleiche hinausläuft angesichts des sehr hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrads bei dem (noch) größten Arbeitgeber in Zweibrücken.