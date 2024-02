Ein Tag danach Nach Kahlschlag-Ankündigung: Tadano schafft neue Arbeitsplätze

Nach den Hiobsbotschaften am Vortag in den beiden Mitarbeiterversammlungen in den beiden Zweibrücker Werke Dinglerstraße und Wallerscheid (dieses soll ganz geschlossen werden) gab es „heute auch eine Mitarbeiterversammlung in Lauf“, sagte Tadano-Sprecherin Anne Steeb am Donnerstag: „Dabei wurde die Geschäftsentwicklung erklärt und dass wir Geschäftsabläufe umstrukturieren.“ Und dann die gute Nachricht für Tadano Faun: „Wir haben uns entschieden, den Standort Lauf strukturell zu stärken. Wir werden dort zusätzliche Produktlinien implementieren. Ob etwas vom Wallerscheid nach Lauf verlagert wird, ist aber noch nicht entschieden.“ Näheres werde noch mit dem Betriebsrat besprochen, schließlich unterliege dies der Mitbestimmung. Die Verhandlungen dürften aber deutlich einfacher werden als in Zweibrücken. Denn statt Stellen abzubauen (derzeit etwa 500), sollen in Lauf sogar neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wie viele und wann, könne man aktuell noch nicht sagen, so Steeb. Die Erleichterung bei der Belegschaft in Lauf sei aber groß gewesen.