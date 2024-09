In der Nähe des Landtages Tadano-Mitarbeiter protestieren in Mainz

Für Dienstag plant die IG Metall einen sogenannten Gerechtigkeitsmarsch für Arbeit und Zukunft. Dabei geht es ab sieben Uhr morgens vom Werk Wallerscheid am Flughafen bis hinunter in die Alexanderkirche. Zu erwarten sind zahlreiche Verkehrsbehinderungen auf der Strecke Europa-Allee - L480 - Steinhauser Straße – Obere Himmelsbergstraße über die Fußgängerbrücke in die Himmelsbergstraße – Wassergasse – Bleicherstraße – Lammstraße – Hauptstraße bis zur Alexanderskirche. ) Zudem sind ab 9.30 Uhr bis voraussichtlich 10.30 Uhr die Autobahnauf/-abfahrten Contwig und die Steinhauser Straße vollg esperrt. Auch im Innenstadtbereich von Zweibrücken kann es laut Stadtverwaltung bis etwa 13 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.