Proteste gegen Werksschließung Frust und Wut in roten Westen

IG-Metall-Verhandlungsführer Uwe Zabel meinte, das Verhalten des Managements lasse darauf schließen, dass man die Standorte in Zweibrücken aufgeben wolle. Aber: „Wenn sie hier schließen, verlieren sie 300 Millionen an Kredit, die hier drinstecken, und 200 Millionen an Sachwerten.“ Glass schloss sich dem an: „Jetzt stecken die ein Haufen Geld rein um Abfindungen zu zahlen, Betriebe zu schließen und bekommen doppelte Lagerhaltungskosten hier und in Lauf. Ich habe schon immer gesagt: Wirtschaftlicher Unsinn ist nicht strafbar!“