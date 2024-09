IG Metall beklagt „menschenunwürdiges“ Verhalten Protest vor dem Verhandlungs-Hotel

Auf der Ebene Betriebsrat gehe es wiederum um einen Sozialplan und einen Interessenausgleich – das werde nun bei der betriebsverfassungsrechtlichen Einigungsstelle verhandelt. „Indirekt hängt natürlich das eine mit dem anderen zusammen“, so Vicari. Am Montag gehe es aber nicht um eine Schlichtung. Was die IG Metall nun befürchtet, ist, dass Tadano Druck machen wird um schnell ein Scheitern der Verhandlungen zu erklären und dadurch Kündigungen aussprechen zu können. „Es liegt beim Unternehmen sich jetzt zu positionieren und zu sagen: ‚Die Einigungsstelle, die dauert so lange, wie sie dauert – und so lange werden die Maßnahmen nicht umgesetzt.’ Dafür gibt es ja auch keine rechtliche Grundlage“, so Vicari.