Zweibrücken Tadano-Demag: „Zukunft oder Widerstand“

Mitte Februar hatte der Kranbauer Tadano angekündigt, mindestens 400 Stellen bei Tadano-Demag in Zweibrücken abbauen zu wollen und das Werk am Wallerscheid zu schließen. Jetzt geht der Arbeitskampf in die nächste Runde. Betriebsrat und Gewerkschaft haben die Arbeitgeberseite aufgefordert, in Verhandlungen zu treten. Die aktuellen Forderungen zielen darauf ab, den Stellenabbau komplett zu unterbinden.