Und: Erste Reaktion auf Arbeitnehmervertreter-Ideen gegen Kahlschlag Tadano will 50 bis 60 Millionen Euro in Werk Dinglerstraße investieren

Zu den Problemen gehöre auch „die schwache Produktivität“ von Tadano Demag. „Das fängt sich zwar gerade wieder ein bisschen ein, aber bis vor einem halben Jahr hat die Zulieferer-Problematik uns das Leben schwer gemacht: Es wurde nicht in ausreichender Menge oder Qualität geliefert.“ Dies habe die Produktion in Zweibrücken deutlich behindert: „Wenn zum Beispiel ein Unterteil bis auf ein, zwei Einzelteile fertig ist, und man muss es, weil die nicht da sind, später nochmal zurückholen, verursacht uns das hohe Kosten.“ Ein Grund für diese Probleme sei gewesen, dass „bei vielen Zulieferern aus der Ukraine Mitarbeiter in den Krieg gezogen sind“. Angesichts der Produktivitätsprobleme „verbessern externe Faktoren das Ergebnis nicht“, erinnern die Unternehmensvertreter an die kürzliche Mahnung an die Belegschaft, Warnstreiks und drohende Streiks seien kontraproduktiv für das Ziel, das Unternehmen wieder auf stabilere Füße zu stellen. Auch der aktuell hohe Krankenstand war Anfang Mai in dem Brief an die Belegschaft als kritisch für die Produktivität kritisiert worden (wir berichteten). Nach einem weiteren Warnstreik-Aufruf für Montag verschärfte Tadano am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung den Ton noch einmal (Bericht darüber im folgenden Link).