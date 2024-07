IG Metall: Unbefristeter Vollstreik möglich Tadano droht: Neue Streiks gefährden Zukunft des ganzen Standorts Zweibrücken

Zuckerbrot und Peitsche: Vom (noch) größten Arbeitgeber in Zweibrücken kommen derzeit gemischte Signale an die Belegschaft. Einerseits will die Tadano Demag GmbH (TDG) – trotz des geplanten Abbaus von über 400 Stellen und der Schließung des Werks Wallerscheid – 50 bis 60 Millionen Euro in das Werk Dinglerstraße investieren, wie der Merkur aus Unternehmenskreisen erfuhr (weiterer Bericht in der Samstagausgabe).