Urabstimmung über Streik läuft Tadano will gut 100 Stellen weniger als geplant streichen

Nach der Betriebsversammlung (zu der der Merkur, wie bei Betriebsversammlungen in Deutschland üblich, nicht eingeladen war), berichtete IG Metaller Salvatore Vicari danach, der Unmut der Beschäftigten über die Wallerscheid-Schließung und den Stellenabbau in beiden Werken sei weiterhin groß. Die Arbeitgeberseite war zur Versammlung eingeladen und der Einladung auch nachgekommen. Das Management stellte sich dort also den Tadano-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, von denen über 90 Prozent in der IG Metall organisiert sind – und bekam deren Unmut deutlich zu spüren. „Es war teilweise sehr turbulent von der Reaktion her“, so Vicari. Der Betriebsrat habe darüber informiert, wie es bei den Verhandlungen zum Scheitern kam. Am Sonntag wurden diese abgebrochen, „weil sich nichts tut“, so Vicari. „Wer nach zwölf Verhandlungsrunden nur mauert, blockiert und keine Alternativen aufzeigt, der bekommt dann so eine Reaktion mit Pfiffen und Buhrufen, wie es heute der Fall war.“