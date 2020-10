Größter Arbeitgeber in Zweibrücken : Tadano beantragt Schutzschirmverfahren

Das Tadano-Werk in der Dinglerstraße. Foto: Tadano Demag GmbH/Tadano Demag

Zweibrücken Die Mitarbeiter haben am Donnerstag offiziell von diesem Schritt des Unternehmens erfahren.

Der Antrag auf die Eröffnung eines Schutzschirmerfahrens ist am Donnerstagmorgen auch beim Amtsgericht Zweibrücken eingegangen, bestätigte dessen Direktor Klaus Biehl auf Anfrage. Begründet wurde das Verfahren laut Amtsgericht mit drohender Zahlungsunfähigkeit. Das Schutzschirmverfahren ist ein Instrument des Insolvenzrechts. Es hat gegenüber einem normalen Insolvenzverfahren unter anderem den Vorteil, dass nicht ein vom Gericht bestimmter Insolvenzverwalter, sondern ein vom Unternehmen benannter Sachwalter für die Sanierung des Unternehmens zuständig ist. Das Unternehmen kann sich also quasi unter Aufsicht selber neu aufstellen. Die Gehälter der Zweibrücker Mitarbeiter übernimmt jetzt zunächst einmal die Arbeitsagentur, in spätestens drei Monaten muss ein Sanierungsplan vorgelegt werden.

Tadano begründet den Antrag auf Eröffnung des Schutzschirmverfahrens mit den „seit geraumer Zeit“ schrumpfenden Märkten und „zunehmendem Wettbewerbsdruck“, verschärft durch die Corona-Krise. „Trotz Kurzarbeit und weiterer in den vergangenen Monaten getroffener Maßnahmen“ habe man die Einbrüche nicht ausreichend abfedern können. Jens Ennen, Geschäftsführer der Tadano Demag und Tadano Faun: „Vor diesem Hintergrund haben wir die Neuausrichtung beider Unternehmen und die Integration von Tadano Demag in die Tadano Gruppe bereits deutlich beschleunigt. Wir sind davon überzeugt, dass wir diesen Weg jetzt weiterführen müssen und haben uns deshalb nach umfassender Abwägung für ein Schutzschirmverfahren entschieden. So werden wir die Wettbewerbsfähigkeit der Tadano Demag und der Tadano Faun langfristig sichern und die Bedürfnisse unserer Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen noch besser bedienen können.“

Für die Durchführung und Überwachung des Verfahrens ist jetzt ein vom Amtsgericht bestellter Sachwalter zuständig. Dieser hat Kontroll- und Aufsichtspflichten, insbesondere im Hinblick auf die Wahrung der Interessen der Gläubiger. Er prüft eigenständig die wirtschaftliche Lage der Unternehmen und soll zudem als Sachverständiger zu den Voraussetzungen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens Stellung nehmen. Zum Sachwalter wurde der Diplom-Kaufmann Arndt Geiwitz, Neu-Ulm, bestellt, der laut Amtsgericht Zweibrückren bereits mit den Insolvenzverfahren betreffend die Firmen Karstadt und Schlecker befasst war. Als Generalbevollmächtigter wurde laut Tadano der Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger bestellt.

Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) sagte, die Stadt werde „alles in ihrer Macht stehende dafür tun, dass der Sanierungsprozess erfolgreich sein wird“. Dass die wirtschaftliche Lage schwierig ist, sei der Stadt zwar bekannt gewesen, aber „das ganze Ausmaß der Problemlage wurde für uns erst heute deutlich“. die Stadt stehe im engen Austausch mit der Tadano-Geschäftsleitung und werde den Sanierungsprozess „mit all unseren Möglichkeiten“ begleiten. Wosnitza abschließend: „Der Erhalt des Standortes und die Sicherung der Arbeitsplätze haben oberste Priorität.“

Die japanische Tadano-Gruppe hatte das Zweibrücker Traditionsunternehmen vergangenes Jahr für rund 190 Millionen Euro von Terex gekauft. Damals hieß es, alle Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge gingen eins zu eins an den neuen Eigentümer Tadano über. Dies gelte insbesondere auch für den noch bis Ende 2021 laufenden „Zukunftsicherungs-Tarifvertrag“, der betriebsbedingte Kündigungen ausschließt.