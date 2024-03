Keine Fördergelder für Zweibrücken – aber wohl für Lauf Tadano verlagert Teil der Produktion nach Bayern

Info

Den geplanten Kahlschlag in Zweibrücken hatte Tadano Europe Mitte Februar mit verschlechterter Marktlage begründet und dafür Faktoren wie Inflationsdruck, gestiegene Zinsen und Ukraine-Krieg genannt (wir berichteten). Eine vom Mutterkonzern Tadano Ltd. auf seiner Homepage veröffentlichte Mitteilung an Investoren deutet allerdings an, dass dies wohl kein brandaktuelles Problem ist: Dort heißt es, 2020 habe die Nachfrage infolge der Corona-Pandemie stagniert, infolgedessen hätten sich die Pläne, frühzeitig die Profitabilität durch Synergien zwischen dem älteren Tadano-Faun Standort Lauf und den 2019 gekauften beiden Zweibrücker Demag-Werken zu erhöhen – weswegen nun das hiesige Werk Wallerscheid geschlossen werde.

Tadano Ltd. hat, ebenfalls am 14. Februar, auf seiner Homepage die finanziellen Ergebnisse des Jahres 2023 veröffentlicht. Auch daraus wird sichtbar: Aktuell kann bei dem Konzern von Krise keine Rede sein. im Gegenteil: Die Nettoumsätze erreichten 2023 mit plus 23,6 Prozent sogar ein „Rekordhoch“, auch das letztlich wichtigere Betriebsergebnis stieg deutlich, und zwar um 102,3 Prozent. Erreicht worden sei dies trotz gestiegener Rohstoff- und andere -preise dank gestiegener Verkaufsvolumen und verbesserter Verkaufspreise. Besonders die Verkaufsregionen Nahe Osten und Nordamerikaner trugen zum Nettoumsatz-Wachstum bei – während in Europa ein leichter Rückgang (-0,2 Prozent) zu verzeichnen war. Auch die Nachfrage nach Mobilkränen (Zweibrücken ist hierfür ein wichtiger Produktionsstandort) stagnierte 2023 in Europa, während sie weltweit um 29,3 Prozent stieg.

Für das Jahr 2024 erwartet Tadano Ltd. 12,4 Prozent Wachstum bei den Nettoumsätzen insgesamt (Mobilkräne 11,9 Prozent – Europa 42,1 Prozent) bei und 9,0 Prozent beim Betriebsergebnis.⇥(lf)