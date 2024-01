Hunde-Kabarett Tierisch gute Veranstaltung

„Kann man Kinder und Hunde miteinander vergleichen?“, lautete eine der ersten Fragen, mit denen sich die aus Köln stammende Künstlerin Sylvia Brécko am Freitagabend in der voll besetzten Multifunktionshalle des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken auseinandersetzte. Im Rahmen der Kleinkunstreihe Wache Kultur hatte die Kabarettistin, Autorin und ehemalige Moderatorin beim WDR Fernsehen einen sehr erfolgreichen Gastauftritt mit ihrer Kabarett-Show „Das letzte Kind trägt Fell“ – so lautet auch der Titel ihres dazu gehörenden Buches.