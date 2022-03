Susanne und Rainer Lilischkis : Wenn der Himmel leise summt

Zweibrücken Die Zweibrücker Susanne und Rainer Lilischkis unternahmen eine Expeditionsreise an den Polarkreis. Aus den Tonaufnahmen, die sie von dort mitbrachten, entstand das poetische Live-Hörspiel „68 Grad Nord“. Es ist am 6. April im Herzogsaal zu hören.

(sli) Sind Nordlichter „Erschöpfungen der Atmosphäre“ oder glühende Eisendämpfe in der Luft? Entstehen sie vielleicht sogar wegen der „unipolaren Induktion“? Seit Jahrhunderten haben Wissenschaftler versucht, das Polarlicht zu erklären. In ihrem Live-Hörspiel „68 Grad Nord“, das auf Einladung der Stadtbücherei Zweibrücken am Mittwoch, 6. April, im Herzogsaal aufgeführt wird, begeben sich Susanne und Rainer Lilischkis auf die Spur dieser geheimnisvollen Lichterscheinung.

Sie recherchierten in historischen wissenschaftlichen Aufsätzen und gingen auf die Suche nach Menschen, die ein Polarlicht nicht nur gesehen, sondern auch gehört haben wollen. Auf einer Expeditionsreise an den Polarkreis versuchten sie die akustischen Geheimnisse der Polarlichter zu erkunden. Sie bedienten sich einer besonderen Technik: Mit speziellen, selbst gebauten Antennen nahmen sie Nordlichter auf und machen sie hörbar. „Natürlich kann man Polarlichter nicht hören, sie senden keine Schallwellen aus“, erklärt Susanne Lilischkis, „doch die elektromagnetischen Wellen, die entstehen, liegen auf der gleichen Frequenz wie Schallwellen. Hätten wir einen Elektrosinn, wie manche Tiere ihn haben, könnten wir die Lichter hören.“

Der Bereich, in dem Rainer und Susanne Lilischkis Aufnahmen machten, nennt sich VLF – „very low frequency“. Die elektromagnetischen Wellen, die dort zu empfangen sind, haben eine sehr niedrige Frequenz. In diesem Bereich sind nicht nur Nordlichter zu hören, sondern auch elektromagnetische Aussendungen von Blitzen, militärische Kommunikation mit U-Booten oder die Eigenschwingung der Erde, die sogenannte Schuhmann-Resonanz.

Zusätzlich führten die beiden Klangkünstler auf ihrer Expedition in den Norden Interviews mit Bewohnern des kleinen Ortes Kjerringoy in Norwegen, der auf dem 68. Breitengrad liegt. Und sie recherchierten über die Erklärungsversuche der Wissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts für das Phänomen Polarlicht.

Das Hörspiel „68 Grad Nord“ beschreibt den Versuch eines Wissenschaftlers, der im Stück Hans Helmström heißt, mit Hilfe einer riesigen Maschine ein Nordlicht selbst zu erzeugen. „Diesen Wissenschaftler hat es wirklich gegeben, er hat aber in Wahrheit einen anderen Namen“, sagt Susanne Lilischkis, „beim Schreiben des Stückes habe ich mich durch seine Veröffentlichungen und durch die Aussagen von Zeitzeugen inspirieren lassen.“ Besagter Helmström verbrachte in der eisigen Kälte der Polarnacht einige Wochen auf einem Berggipfel und hoffte auf das Gelingen seines Experimentes. Ob er es schaffte, ein Polarlicht selbst zu erzeugen, darauf wird das Hörstück eine Antwort geben.

Susanne Lilischkis studierte Medienkunst an der HBK Saar und war nach ihrem Abschluss ein Jahr Meisterschülerin bei Professor Ulrike Rosenbach. Ihre künstlerische Arbeit umfasst Hörspiel und Performance. Zudem arbeitet sie als freie Journalistin für Presse und Hörfunk und hat einen Lehrauftrag für Schreiben an der Hochschule Kaiserslautern. Rainer Lilischkis ging nach seinem Studium für zwei Jahre nach Spitzbergen. Dort war er Stationsleiter der deutschen Arktis-Forschungsstation. Zurzeit ist er als Laboringenieur für Mikro- und Nanotechnologie an der Hochschule Kaiserslautern tätig. Als Amateurfunker experimentiert er mit selbst gebauten Antennen. Das Live-Hörspiel „68 Grad Nord“ wird am Mittwoch, 6. April, um 19.30 Uhr im Herzogsaal aufgeführt. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung bei der Stadtbücherei Zweibrücken unter Tel. (0 63 32) 87 14 52 oder per Mail unter stadtbuecherei.ausleihe@zweibruecken.de wird gebeten. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.