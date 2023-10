Suchtberater im Gespräch Digitale Medienerziehung von Anfang an

Und was können Eltern dann tun? „Die Medieninhalte zum Thema machen, neugierig fragen, statt bewerten und kritisieren. Was bedeutete es dir, was sind eure Themen? Einfach in den Dialog gehen, in dem erst mal nicht bewertet wird. Denn allein aus der Fragstellung heraus werden die Kinder zum Nachdenken angeregt. Das wiederum bietet Raum für eine kritische Kommunikation. Und natürlich kann man auch nicht von jetzt auf gleich mit Regeln um die Ecke kommen, die es bislang so nicht gab. Ich weiß zum Beispiel von Kindern, die sich von ihrem Geld ein Zweitgerät gekauft haben.“ Deshalb sei Medienerziehung auch unerlässlich, findet Marcus Carbon: „Diese Chance hatten die Jugendlichen von heute nicht, weil sich die digitale Welt zu schnell entwickelt hat. Unsere Kita-Kinder aber haben diese Chance. So werden sie gewappnet sein für ein Leben in der großen, weiten digitalen Welt.“