Studio Bewegungsfreiraum von Saskia Griffin Mütter tanzen für ihre Fitness

Zu fetziger Musik tanzen vier Mütter vor und zurück. Ihre Kleinkinder haben sie sich auf den Rücken oder vor die Brust gebunden. Leiterin Saskia Griffin macht es sichtlich Spaß, mitzutanzen und die Gruppe anzuleiten. Drei Stücke führen Teilnehmerinnen des Kurses Super-Mama-Fitness auf, beim letzten Tanz macht sogar das Publikum mit. Die Muttis sind fröhlich und ausgepowert, ihre Kinder in den Tragetüchern indessen längst eingeschlafen. „Das kommt immer wieder vor“, sagt Saskia Griffin, die am vergangenen Samstag ihr Studio für Gesundheits- und Präventivsport in der Zweibrücker Himmelsbergstraße 23 eröffnet hat. Im Bewegungsfreiraum bietet sie verschiedene Kurse an, für Kinder, für Eltern und auch für Senioren. Die ausgebildete Senioren- Prä- und Postnataltrainerin, Gesundheitscoachin und Entspannungspädagogin möchte in Zweibrücken ein Angebot schaffen, bei dem Familien mit ihren Kindern Sport treiben können, auch gemeinsam. „Ich bin schon immer sportbegeistert gewesen und bin sozusagen mit meinen eigenen Kindern gewachsen“, sagt sie.