Zweibrücken Viele neue Ideen für die Karlskirche

Die bestehen nicht aus architektonischen Luftschlössern, sondern sind nah an der Realisierbarkeit geplant. Professor Hof Seiler beriet die Studenten bei der Tragwerksplanung und Professor Gero Quasten gab Rat zur energetischen Ertüchtigung. Auch Überlegungen zum Denkmalschutz, zu Fluchtwegen und zur Barrierefreiheit flossen in die Entwürfe ein. Im Moment ist ein barrierefreier Zugang in das obere Stockwerk nicht möglich und auch der Fluchtweg über nur eine einzige Treppe würde so heute nicht mehr genehmigt werden. Die Studenten mussten sich also über eine Menge Dinge Gedanken machen.