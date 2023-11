Interdisziplinäre Gruppe entwickelt Nutzungs-Ideen Studenten aus Mainz brüten über Zweibrücker Karlskirche

Info

Karl XII. regte einst den Bau der Karlskirche in Zweibrücken an, sie wurde 1715 vollendet. Das gekrönte Haupt war übrigens, Kirchenbau hin oder her, alles andere als friedfertig, fast in seiner gesamten Regentschaft von 1697 bis 1718 führte Karl XII. Krieg; 1718 kam er in Norwegen dabei selbst bei einer Belagerung zu Tode. Das nach ihm in Zweibrücken benannte Bauwerk diente 1733 bis 1858 als Hofkirche. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Gotteshaus fast vollständig zerstört und blieb bis zum Jahr 1965 eine Ruine. Nach dem Wiederaufbau wurde die Kirche 1970 erneut eingeweiht. Seitdem steht sie für Veranstaltungen zur Verfügung, die Synode tagte hier, die Kantorei hält Proben ab. Angemietet wurde sie laut dem Zweibrücker Dekan Peter Butz zuletzt aber eher selten. (eck)