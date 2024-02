Pfalzwerke: Fehler bei Bauarbeiten wirkte sich auf Umspannwerk Wolfsloch aus Stromausfall am frühen Morgen in weiten Teilen Zweibrückens

Zweibrücken · Aufregung am frühen Morgen: Ein Stromausfall hat am Freitag, kurz nach sechs Uhr, weite Teile der Stadt Zweibrücken betroffen. In den Haushalten schraken die Bürger auf – insofern sie nicht noch im Bett lagen.

09.02.2024 , 19:13 Uhr

Der Stromausfall setzte gegen 6.30 Uhr ein und betraf die halbe Stadt Zweibrücken – Ernstweiler, Bubenhausen, Mittelbach, Hengstbach und Wattweiler waren zeitweise ohne Strom. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Settnik