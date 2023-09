Zweibrücken Stadt fordert Abriss illegal gebauter Garagen

Am Dienstagnachmittag landete der Fall deshalb vor dem Stadtrechtsausschuss. Zunächst fasste die Sitzungsleiterin, Rechtsamtsleiterin Annegret Bucher, ausführlich zusammen, was alles passiert war. Demnach gab es „im September 2022 eine Hausdurchsuchung infolge eines Raubes, in den ihr Sohn verwickelt war“. Dabei fanden die Ermittler zunächst im Zimmer des Sohnes Marihuana, Haschisch und Drogenutensilien. Mit Einverständnis der Mutter durchsuchten die Polizisten daraufhin auch ihr Schlafzimmer – und entdeckten dort „Tütchen mit einer weißen Substanz, die sich als Amphetamin herausstellten“. Die Frau sagte damals aus, ihr Sohn habe damit nichts zu tun – sie selbst konsumiere ab und an Amphetamin.