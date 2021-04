Prozess gegen Autodieb in Zweibrücken : Scharmützel zwischen Verteidiger und Staatsanwalt

Zweibrücken/Contwig Am Montag wurde der Prozess gegen einen 27-jährigen Zweibrücker fortgesetzt, dem unter anderem Autodiebstahl vorgeworfen wird.

Dessen Verteidiger, der St. Ingberter Rechtsanwalt Robert Münch, hatte an diesem, nunmehr zehnten Verhandlungstag, gleich mehrere Beweisanträge in petto. So ersuchte er das Gericht darum, leitende Polizeibeamte vorzuladen, die dazu befragt werden sollen, ob tatsächlich keine Videoaufnahmen von der Verfolgungsfahrt am 24. Juni 2020, an der sein Mandant in dessen Auto und mehrere Streifenwagen beteiligt waren, angefertigt wurden. Oder – falls dennoch eine Kamera eingeschaltet gewesen sein sollte – warum die Filme gelöscht worden sind. Ein Antrag, dessen Begründung Staatsanwalt Patrick Langendörfer einfach nicht unkommentiert hinnehmen wollte. Er herrschte den Anwalt an: „Das wäre Urkundenunterdrückung, was sie den Polizisten hier unterstellen.“ Weshalb er nun darüber nachdenken müsse, ob er nicht gegen den Verteidiger Strafanzeige wegen Verleumdung stellen müsse. Worauf Rechtsanwalt Münch entgegnete, er handle lediglich im Auftrag seines Mandanten.